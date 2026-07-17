Герани вышли на большую охоту: локомотивы горят, сухогрузы тонут, а вся Украина снова в огне и без электричества

17 июля Герани и российская авиация устроили настоящую охоту по всей Украине. Локомотивы в Днепропетровской области, АЗС в Житомире, сухогруз с боеприпасами в Черном море и мощный удар по позициям ВСУ — все это за одни сутки.
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