Черносотенные погромы возвращаются

Толпа, разгоряченная преследованием бегущих и уже пролитой кровью, вылилась на площадь, убегающие спрятались в здании, и им удалось сдержать первый натиск озверевший погромщиков.
Популярные статьи
- Хочу поддержать доброе имя и честь российского офицера, гражданина Российской Федерации Путина Владимира
- Прививка БЦЖ делалась беспрекословно, к купанию в канавах родители относились снисходительно — моё послевоенное детство
- Вернулся в операционную и заметил накрытого простынёй парня. Быстро на стол! Не пора ему ещё к праотцам
Свежие комментарии