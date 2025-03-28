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Китай

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В Казахстане работают более 13 тыс. иностранцев

Алматы, 27 марта /Синьхуа/ -- По состоянию на 1 марта 2025 года, по разрешению местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13584 иностранных гражданина, передает в четверг Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан /РК/.

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