В Казахстане работают более 13 тыс. иностранцев

Алматы, 27 марта /Синьхуа/ -- По состоянию на 1 марта 2025 года, по разрешению местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13584 иностранных гражданина, передает в четверг Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан /РК/.