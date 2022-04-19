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В Республике Башкортостан один из организаторов преступной группы признан виновным в похищении и незаконном удержании людей в центре по реабилитации зависимых лиц

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему участнику преступной группы.

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