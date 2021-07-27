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Синоптик Леус прогнозирует до плюс 30 градусов в Москве 27 июля

Синоптик Леус прогнозирует до плюс 30 градусов в Москве 27 июля

В российской столице сегодня, 27 июля, прогнозируется до 30 градусов тепла. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист “Фобоса”.

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