Экономист Зубец: россияне столкнутся с ограничением доступа к снятию вкладов

На счетах в банках находятся "десятки триллионов рублей", вложенных россиянами. Ситуация складывается так, что при снижении ключевой ставки могут возникнуть ограничения доступа к снятию средств, чтобы рассрочить этот процесс во времени.
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