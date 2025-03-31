В Совбезе сообщили о курсе на коренные изменения миграционной политики РФ

Курс на коренные изменения в сфере миграционной политики взяли российские власти, что позволит в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма в стране, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.
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