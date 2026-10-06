Каждый четвёртый крымчанин считает отношения с начальником дружескими

Четверть работающих крымчан поддерживают с руководителем дружеские отношения. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, пишет "МК в Крыму".
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