Экс-премьер Японии Хатояма: конференция по Украине не является мирной

Global Look Press/Maksim Konstantinov Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма, говоря о встрече в Швейцарии по теме Украины, указал на то, что конференция, на которой представлена только одна сторона конфликта, не является мирной.
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