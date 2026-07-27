Российские средства ПВО сбили 498 украинских БПЛА за сутки

VC

Vasilii Chitin

МО статистики в действии. Продолжается скурпулёзный подсчёт сбитого, подбитого, убитого (прописки не возбраняются) . Сколько было пропущено, взорвано, сгорело и убито - подсчитывать не обязательно. Тем убитым, взрослым, детям - до лампочки, сколько сбито, им хватило пропущенных. И это прямая вина не сумевших их защитить. Отговорки типа - война без жертв не бывает, не принимаются.