Минобороны России заявило, что российские средства ПВО за сутки сбили 498 БПЛА самолетного типа ВСУ. Также в оборонном ведомстве сказали о 5 управляемых авиабомбах, которые также удалось сбить за сутки.
Российские средства ПВО сбили 498 украинских БПЛА за сутки
Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
МО статистики в действии. Продолжается скурпулёзный подсчёт сбитого, подбитого, убитого (прописки не возбраняются) . Сколько было пропущено, взорвано, сгорело и убито - подсчитывать не обязательно. Тем убитым, взрослым, детям - до лампочки, сколько сбито, им хватило пропущенных. И это прямая вина не сумевших их защитить. Отговорки типа - война без жертв не бывает, не принимаются.
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