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Наш потерянный мир

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Российские средства ПВО сбили 498 украинских БПЛА за сутки

Российские средства ПВО сбили 498 украинских БПЛА за сутки

Минобороны России заявило, что российские средства ПВО за сутки сбили 498 БПЛА самолетного типа ВСУ. Также в оборонном ведомстве сказали о 5 управляемых авиабомбах, которые также удалось сбить за сутки.

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Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
МО статистики в действии. Продолжается скурпулёзный подсчёт сбитого, подбитого, убитого (прописки не возбраняются) . Сколько было пропущено, взорвано, сгорело и убито - подсчитывать не обязательно. Тем убитым, взрослым, детям - до лампочки, сколько сбито, им хватило пропущенных. И это прямая вина не сумевших их защитить. Отговорки типа - война без жертв не бывает, не принимаются.
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