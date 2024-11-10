Сборная Казахстана победила в первом чемпионате Азии по хоккею

В спортивном комплексе Halyk Arena завершился первый чемпионат Азии по хоккею среди мужских команд, сообщает пресс-служба комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
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