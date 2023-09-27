Заболевший ОРВИ школьник умер после резкого повышения температуры

Global Look Press/Simon Katzer/imageBROKER.com В подмосковном Одинцове выясняют обстоятельства смерти 16-летнего школьника, который заболел ОРВИ и умер после того, как у него резко подскочила температура.
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