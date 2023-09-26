Сохранить сердце здоровым поможет отказ от курения и алкоголя

В рамках Недели ответственного отношения к сердцу, которая проходит Московский областной клинический наркологический диспансер напоминает основные правила, которые помогут сохранить «пламенный мотор» в прекрасном состоянии.
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