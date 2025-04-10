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Россия и Индия укрепляют партнерство: согласованы 6 новых стратегических проектов

Россия и Индия укрепляют партнерство: согласованы 6 новых стратегических проектов

Индия и Россия подтвердили сотрудничество, утвердив шесть новых стратегических проектов. Стороны договорились о расширении инвестиционных связей на заседании двусторонней рабочей группы при российско-индийской межправительственной комиссии.

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