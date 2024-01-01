Представлен первый новый Nissan в 2024 году

Сегодня был представлен новый автомобиль Nissan Sylphy Classic 2024 модельного года. Совместное предприятие Dongfeng Nissan выпустило три модели: Comfort Edition, Luxury Edition и Exclusive Edition по цене от 15 до 17 тыс.
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