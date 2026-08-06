В России заметно выросли продажи сухого игристого вина брют

В первой половине 2026 года в России существенно выросли продажи сухого игристого вина брют. По сравнению с первым полугодием 2025 года объем реализации этого вида алкоголя увеличился почти на 10 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
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