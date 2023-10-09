Пермские ученые рассказали, каким должен быть свет для дома и работы

Людмила Веденеева, кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, объясняет, что спектр излучения — важнейшая характеристика любого источника света, непосредственно влияющая на комфорт зрительного восприятия.
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