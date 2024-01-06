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Эксперты определили самую счастливую дату рождения, в которую родилось больше всего миллиардеров

Эксперты определили самую счастливую дату рождения, в которую родилось больше всего миллиардеров

Финансисты проанализировали даты рождения самых богатых людей планеты фото: Shutterstock/Fotodom.ruНекоторые люди верят в эзотерику (астрологию, нумерологию и так далее) и считают, что дата рождения, а также знаки зодиака могут повлиять на судьбу.

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