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Оружие главаря РДК* Капустина** уничтожат по решению суда

Оружие главаря РДК* Капустина** уничтожат по решению суда

Изъятые у главаря «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*, признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дениса Капустина** (внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) два вида оружия, столичный суд  разрешил утилизировать, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела .

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