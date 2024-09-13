Оружие главаря РДК* Капустина** уничтожат по решению суда

Изъятые у главаря «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*, признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дениса Капустина** (внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) два вида оружия, столичный суд разрешил утилизировать, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела .