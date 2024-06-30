Театр абсурда
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Театр абсурда

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Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

После пассажа главного следователя страны, спикер Госдумы Вячеславы Володин написал в своём телеграмм-канале, что Быстрыкин далеко не прав, а депутаты Госдумы избираются народом и привёл в пример несколько важных законов, принятых в эти месяцы и направленных на социальную, экономическую поддержку пожилых людей, пенсионеров.

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Комментарии
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Александр Конкин
Чем же он занят в ГД если понятия не имеет что, НИ ЕДИНОГО важного Закона для пенсионеров за последние лет 10 - НЕ ПРИНЯТО, да и ранее тоже!
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10 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Если Володин гордится пенсиями в 14-15т.руб.,то он идиот и соответственно вся дума.УРОДЫ.
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10 час.
OI
Oleg Ivanov
Да и то, восстановили справедливость и все, этим законом и то после пинка от В.В.П., что приписал себе Володин.
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9 час.

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