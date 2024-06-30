Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

Александр Конкин Чем же он занят в ГД если понятия не имеет что, НИ ЕДИНОГО важного Закона для пенсионеров за последние лет 10 - НЕ ПРИНЯТО, да и ранее тоже!

ЮК Юрий Казанцев Если Володин гордится пенсиями в 14-15т.руб.,то он идиот и соответственно вся дума.УРОДЫ.