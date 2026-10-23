Главная преграда урегулированию на Украине — это элиты ЕС и Лондона, которые стоят за киевским режимом и вложились в переформатирование европейской экономики под военные рельсы Фото: РИА Новости/Александр Казаков Европа не хочет завершения конфликта, потому что тогда придется отвечать за сорванные Минские и Нормандские форматы, где Франция и Германия сами сидели за столом без США и просто кинули на договоренности.