На Тайване решили ужесточить требования к сохранности секретной информации

Новые правила для работ с конфиденциальными сведениями разработали в свете разгоревшегося скандала с утечкой данных о новой подводной лодке тайваньские парламентарии, сообщил 12 октября портал Focus Taiwan.
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