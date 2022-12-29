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Политолог Гигин назвал ракетный удар ВСУ попыткой покушения на территорию Белоруссии

Политолог Гигин назвал ракетный удар ВСУ попыткой покушения на территорию Белоруссии

Специалист в сфере политологической науки Вадим Гигин поделился мнением о том, что уничтоженная в воздушном пространстве Белоруссии ракета ВСУ является частью нормального развития событий при всей агрессии, которую киевский режим проявляет к Минску.

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