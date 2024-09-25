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Калужские новости

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В Калужской области 17-летнего юношу будут судить за гибель 15-летнего подростка

В Калужской области 17-летнего юношу будут судить за гибель 15-летнего подростка

В июле 2024 года 17-летний водитель на «Ладе» сбил 15-летнего мальчика на мотобайке. В результате подросток умер в машине скорой помощи по дороге в больницуВ Хвастовичском районе будут судить 17-летнего парня за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством.

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