СВО подстегнула интерес к российским средствам РЭБ за рубежом

Специальная военная операция (СВО) на Украине, в ходе которой беспилотники (БПЛА), применяемые ВС РФ, доказали свою эффективность, подстегнула интерес к российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у заказчиков за рубежом.