СВО подстегнула интерес к российским средствам РЭБ за рубежом

Специальная военная операция (СВО) на Украине, в ходе которой беспилотники (БПЛА), применяемые ВС РФ, доказали свою эффективность, подстегнула интерес к российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у заказчиков за рубежом.
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