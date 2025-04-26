Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие

Интернет захлестнул новый оздоровительный тренд: люди узнали, что такое низкий ферритин, и обнаружили, что он может быть причиной депрессии, хронической усталости и состояния, когда хочется целыми днями лежать и ничего не делать.
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