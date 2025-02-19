Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области совместно с «Движением Первых» организовали изготовление «сухого душа», чтобы направить его в зону специальной военной операции

В преддверии Дня защитника Отечества, в целях популяризации службы в вооруженных силах и органах внутренних дел Российской Федерации, а также формирования патриотических чувств у подрастающего поколения, Управление Госавтоинспекции Курганской области проводит пропагандистское мероприятие «Неделя мужества».