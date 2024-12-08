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Не до взрывов. Запрет фейерверков на Новый год — требование здравого смысла

Не до взрывов. Запрет фейерверков на Новый год — требование здравого смысла

93-летняя Зинаида Николаевна из Твери ужасно боится фейерверков. В своём детстве, во время Великой Отечественной, женщина пережила бомбёжки — звуки взрывов салютов всегда ассоциируются у неё с пережитым более 80 лет назад кошмаром.

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