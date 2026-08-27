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SPLETNIK

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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вышли вместе в свет

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вышли вместе в свет

43-летняя Юлия Снигирь и 47-летний Евгений Цыганов появились вместе на премьере перезапуска фильма "Ветка сирени" Павла Лунгина в столичном кинотеатре "Художественный".

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