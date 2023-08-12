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Закроев о сборе в Новогорске с Бойковой и Козловским: «Это очень хороший опыт для наших молодых пар»

– Этот сезон мы традиционно начали после майских праздников. Две недели потренировались дома, втянулись и поехали на сбор в Новогорск.

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