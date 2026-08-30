Врач Белоусов: лучше всего уснуть помогают чаи на основе трех трав

Травяные чаи действительно могут способствовать расслаблению и улучшению качества сна. Наиболее эффективны для засыпания валериана, мелисса и лаванда, рассказал «Газете.
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