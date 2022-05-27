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Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о "точечной" замене ингредиентов блюд McDonald&apos;s

Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о "точечной" замене ингредиентов блюд McDonald&apos;s

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что рестораны американской сети быстрого питания McDonald's, выкупленные сооснователем "НефтеХимСервиса" Александром Говором, заработают в середине июня, меню на 95% останется без изменений.

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