Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что рестораны американской сети быстрого питания McDonald's, выкупленные сооснователем "НефтеХимСервиса" Александром Говором, заработают в середине июня, меню на 95% останется без изменений.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что рестораны американской сети быстрого питания McDonald's, выкупленные сооснователем "НефтеХимСервиса" Александром Говором, заработают в середине июня, меню на 95% останется без изменений.
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