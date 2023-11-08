«Многие говорят: спасибо, наконец-то я понял, за что мы сражаемся»

Надежда Белугина

Уважаемые создатели фильмов! Спасибо за вашу правду и желание создать об этом времени фильмы. Это очень важно. Не потом. когда эмоции улягутся, а сейчас, когда каждый кадр, фраза заставляет стучать сердце. БАТАЛЬОН УХОДИЛ НА РОТАЦИЮ... Надежда Белугина-Подюжская (жестокая правда войны) Батальон уходил на ротацию, Покидал правый берег Днепра. Под Каховкой в разгар операции Бой жесток и расправа быстра. Сотня раненых, сорок убитыми, Две недели контактных боёв. "Барс-20" в сраженьях испытанный, Бьёт прицельно коварных врагов. Прут без счёта нацбаты, наёмники - ЗРК, автомат на весу. Озверевших фашистов поклонники Вслед «под дурью» спешат ВСУ. На понтон погрузились, отчалили, Только сразу – что тут началось! Грохот! Крики! Взрывались и падали! Кто убит, кому - рана насквозь. Кровью залитый пирс, мат и выстрелы И с носилками взад и вперёд. Сколько там полегло! Только выстоял Наш отчаянный смелый народ. Под жестоким обстрелом, в пожарище Всё же вывезли мёртвых, живых. В пекло шли, не бросая товарищей, Прикрывая бойцов молодых. Командир, коренастый, и собранный И для статности есть борода. Имя древнее с меткой особою: Ратибор – он бесстрашен всегда. За Изюм дали Орден за Мужество, И второй здесь, за бой под Днепром. Смел и опытен, в том преимущество, Вера в то, что врага разобьём. …Русский воин веками прославленный - Шёл к победе в огне и дыму, Предков, доблестных воинов ставленник: «Долг - Отечеству, честь – никому!» © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123040702726