БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Каулин
    Вот поэтому русский народ старается быть от власти как можно дальше. После уничтожения Союза власть стала лицемерной ...Десять лет строго...
  • Игорь Петров
    Слава России!Российская ПВО ра...
  • Игорь Петров
    Всех предупреждали.. Ибо нех..Взорвалось судно,...

«Многие говорят: спасибо, наконец-то я понял, за что мы сражаемся»

«Многие говорят: спасибо, наконец-то я понял, за что мы сражаемся»

ПРАВДА И ПОБЕДА Фестиваль «Время героев» находит ответы на главные вопросы об СВО Tекст: Ольга Андреева «Люди жаловались, почему в зале нет салфеток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Уважаемые создатели фильмов! Спасибо за вашу правду и желание создать об этом времени фильмы. Это очень важно. Не потом. когда эмоции улягутся, а сейчас, когда каждый кадр, фраза заставляет стучать сердце.  БАТАЛЬОН УХОДИЛ НА РОТАЦИЮ... Надежда Белугина-Подюжская (жестокая правда войны) Батальон уходил на ротацию, Покидал правый берег Днепра. Под Каховкой в разгар операции Бой жесток и расправа быстра. Сотня раненых, сорок убитыми, Две недели контактных боёв. &quot;Барс-20&quot; в сраженьях испытанный, Бьёт прицельно коварных врагов. Прут без счёта нацбаты, наёмники - ЗРК, автомат на весу. Озверевших фашистов поклонники Вслед «под дурью» спешат ВСУ. На понтон погрузились, отчалили, Только сразу – что тут началось! Грохот! Крики! Взрывались и падали! Кто убит, кому - рана насквозь. Кровью залитый пирс, мат и выстрелы И с носилками взад и вперёд. Сколько там полегло! Только выстоял Наш отчаянный смелый народ. Под жестоким обстрелом, в пожарище Всё же вывезли мёртвых, живых. В пекло шли, не бросая товарищей, Прикрывая бойцов молодых. Командир, коренастый, и собранный И для статности есть борода. Имя древнее с меткой особою: Ратибор – он бесстрашен всегда. За Изюм дали Орден за Мужество, И второй здесь, за бой под Днепром. Смел и опытен, в том преимущество, Вера в то, что врага разобьём. …Русский воин веками прославленный - Шёл к победе в огне и дыму, Предков, доблестных воинов ставленник: «Долг - Отечеству, честь – никому!» © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123040702726
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх