Vaseline renames itself “Baseline” after a mispronunciation goes viral

Vaseline has leaned all the way into a mispronunciation, rebranding itself “Baseline” after beauty creator Min Day Lee’s viral video calling it exactly that racked up more than two million views on Instagram.
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