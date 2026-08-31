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Vaseline renames itself “Baseline” after a mispronunciation goes viral

Vaseline has leaned all the way into a mispronunciation, rebranding itself “Baseline” after beauty creator Min Day Lee’s viral video calling it exactly that racked up more than two million views on Instagram.

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