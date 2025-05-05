Оксана Самойлова раскрыла, как ей удалось наладить отношения со старшей дочерью: «Снова полное доверие»

В прошлом году в отношениях Оксаны Самойловой со старшей дочерью Ариелой случился разлад. «Когда ребенок начинает отдаляться — это ужасная боль», — признавалась тогда Оксана, которая не сомневалась, что даже в переходном возрасте Ари у них сохранятся доверительные отношения.
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