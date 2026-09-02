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Газета.ру

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Футболист "Спартака" Джику назвал тренера команды Карседо дотошным

Футболист "Спартака" Джику назвал тренера команды Карседо дотошным

Защитник московского «Спартака» Александер Джику назвал главного тренера команды Хуана Карседо дотошным.

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