Эксперт дал советы по выбору беспроводной зарядки

Беспроводные зарядки приобрели широкую популярность среди современных смартфонов. Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал 16 декабря «Известиям» о том, на что стоит обратить внимание при выборе беспроводной зарядки.
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