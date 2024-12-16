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Эксперт дал советы по выбору беспроводной зарядки

Эксперт дал советы по выбору беспроводной зарядки

Беспроводные зарядки приобрели широкую популярность среди современных смартфонов. Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал 16 декабря «Известиям» о том, на что стоит обратить внимание при выборе беспроводной зарядки.

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