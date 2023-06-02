Колокольцев наградил школьника, который отнес в полицию найденную сумку с медалями

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил 9-летнего Тимира Бахтиёрова из города Щекино в Тульской области.
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