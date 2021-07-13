Цели Грефа или фраза глубокого уважения Джета Ли к Николаю Островскому

Темы дняПолитикаЦели Грефа или фраза глубокого уважения Джета Ли к Николаю Островскому КИТЧ &Life Противостояние грефов и общества выражается через культуру. Ее у нас пытаются отнять.Вернуться к статье4910НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVlad ИвановКоммунистическая идеология это миф о коммунизме. Ради этого мифа большевистские инквизиторы убили миллионы «классово чуждых»Николай КузнецовДа уж скорее это ваше болтовня это миф о коммунизме. О коммунизме и его идеях можно трындеть что угодно, кое с чем и я даже соглашусь. Но чего у коммунизма не отнять, это то, что не смотря на все недостатки это самая передовая и гуманистическая идеология. Недаром даже на западе многие умнейшие и благородные люди признавали это. А уж насчет миллионов убиенных, так это надо бы поспрошать у ваших возлюбленных капиталистических идеологов. Коммунисты и в подмётки им не годятся по части убиения. И это правда! Другое дело, что идеология коммунизма, это как тупым и ржавым серпом вашим тестикулам, вот вы и беситесь.Виктория Козина (Гуща)вот чего хрень нести? Почитай "Незнайку на Луне". Это как растолкование для таких вот недоразвитых взрослых. До Корчагина ты попросту не дорос.Vlad ИвановА какого роста был этот Корчагин? А ваще, кто он такой?Елена АлександровнаКоммунизм, это прекрасная химера! Никогда не будет коммунизма, не может быть вообще! То, что было в течении 73 лет в нашей стране, это даже не социализм. Не понимать этого, значит быть одурманенным идеями людей, которые сами прекрасно понимали, что коммунистическая идеология является исключительно инструментом для достижения своих личных интересов безграничной власти.Виктория Козина (Гуща)Вообще-то это троль. У него братишек много - горский, ланская еще какие-то проплатыши с одной извилиной и стойкой на определенные фразы. Сейчас эта компашка вылезет и понесет ахинею, уводя в сторону конкретный разговор. А именно - почему набоков и гавноед сорокин российскому школьнику нужен, а Фадеев, Богомолов, Островский - нет. Мы тоже, помню, аж в четвертом классе доклады о пионерах-героях делали. Искренне, с душой, мечтали о подвиге. Нет, о ПОДВИГЕ!. А сейчас историю Великой Отечественной изучают только в старших классах. Что бы деток не травмировать. Вот и результат.Vlad ИвановНаверно по этим самым причинам все связанное с коммунизмом, сами же коммунисты и ликвидировали в 91. Ликвидировали без остатка и желающих восстанавливать не видно.Виктория Козина (Гуща)По написанию чувствуется не просто бот, а бот неграмотный. Я нормальная, с программами не общаюсь.iva ujgiПравильно, ведь дурачком быть легче и проще)Виктория Козина (Гуща)Вы материал читали? Причем тут коммунисты и идеология? Любая идеология служит чьим-то интересам, но коммунистическая заставляет человека прятать и очень глубоко, то, что гадко, скверно, античеловечно. А вопрос в том, почему книги и фильмы, и герои, наши герои, подвигающие других людей в других странах к подвигам и свершениям, у нас не просто замалчиваются, а затаптываются и оплевываются.Андрей ПавловДа и в старших не изучают. Объем информации о ВОВ приблизительно такой же, как о высадке союзников в Нормандии и что-то там в Африке.Горский ВикторА можете привести пример, где бы капиталисты уничтожали СВОЙ народ по 1000 чел. в день, в течении 2-х лет совершенствуя систему уничтожения? - https://monomah.org/archives/17547 Разве что Пол Пот, но... и он коммунизмом трахнутый!Горский ВикторДля КОЗИНОй ГУЩИ! Потому и ценится за рубежом, совдеповское враньё, потому, что они не знают цену ему и результат, а красивым фантиком, можно завлечь любого, кто не включает мышление. Коммунисты - примитивные авантюристы, потому, вся их история - это миф, а скорее наглое враньё, обрушившее Россию навсегда! Они достойны проклятия каждого патриота РОССИИ, которую они принесли в жертву своим глобальным заморочкам! Совсем не думая о тех, кто населял эту страну!Андрей ПавловЧто за бред, патриот России? С такими патриотами и врагов не надо, сами с собой справимся. Ликбезом заниматься не буду, раз уж в таком возрасте не доехал, то это клиника.Игорь Чоловэкты кусок дебила..!Валерий ХолодокЗдравствуйте, Виктория. Практически полностью с Вами согласен. Только вот лозунг Коммунизма " От каждого по способностям и каждому по потребностям"- при низкой нравственной позиции большинства (особенно руководства)- практически не достижим. Лично я придерживаюсь мнения, что Идеологический вектор должен быть в данное время направлен в сторону наших детей: даже, думаю, что необходимо рассмотреть лозунг:" Дети- НАШЕ Будущее." Всего доброго и удачи в делах.Николай КузнецовКоммунизм может и прекрасная химера, но если человек не стремится к прекрасному (хотя бы и химере), то он деградирует, что и получается.Николай КузнецовК любой власти, абсолютно любой, всегда примазываются прилипалы, да и власть развращает. Так что Союз ликвидировали не коммунисты, а прилипалы с помощью извне. Разве можно хотя бы ЕБН назвать коммунистом? Обычная прилипалус вульгарисНиколай КузнецовА где вы взяли цифру 1000 в день, откуда и кто это были. Может вы намекаете на 37 год. Так я в эту цифру не очень-то и верю, а второе - а кто помогал воплотить эту цифру в реальное? Не такие ли обыватели, чтобы квартирку увеличить, место заработать, кабинет повыше, да и просто выслужиться? А потом вопль: - "Подлые коммуняки всех сажали! Крайних нашли?Горский ВикторЦифру 681692 чел. признаёт (с удовольствием, т.к. есть и бОльшие цифры!), Зюганов. Если даже не считать сверхсмертность (по 1936 г. она мерилась в 2%, то можно приплюсовать ещё 95 тыс., но... их не будем считать!).. И... считать умеете? - 681692 : 730 = 934! Чуток не дотянули! Но, если выкинуть Октябрьские праздники, День Парижской коммуны и пасху, то... наберётся почти! Будем считать что уличили меня во лжи! - https://lenta.ru/articles/2017/08/05/terror/ Что ж эти суки большевики довели до такого состояния свой народ, что он по поводу и без повода закладывал своего ближнего, а палачей было больше чем учителей в школах. При НиколаеII, на всю Россию был 1 (ОДИН!) палач - Фролов, который гастролировал по всей стране, по мере надобности! А при большевиках народ ссучился и каждый был готов укокошить другого! Да и сейчас, читая комменты, не трудно догадаться, что каждый второй - потенциальный палач! И ГОРДЯТСЯ ЭТИМ! Где ваше будущее!?Vlad ИвановСколько Вам лет, дружище Николай. Я имею в виду к какому поколению Вы принадлежите? Послевоенному поколению советских людей сейчас за 70. Так вот, в жизни своей не встречал тех кого пропаганда называла «верными ленинцами», «борцами за коммунизм». Откуда же они повылазили сейчас в том числе на этом сайте . Изначально ясно, что «ленинизм» - досужие рассуждения тунеядца и маньяка Ульянова. Потихоньку, полегоньку «ленинизм» превратили в религию по канонам смеси православия и католицизма: святая троица, будущий коммунистический рай в пределах СССР, настоящий ад в виде ГУЛАГа, коммунистическая церковь в виде иерархии от ЦК КПСС и до первичек и так далее. 74 года советские люди отбивали поклоны в коммунистических церквах и гибли в застенках большевисткой инквизиции, а коммунистический рай все не наступал. В 80 году вместо коммунизма провели в Москве Олимпиаду. Остальной мир ушёл вперёд, а советские люди все душились в очередях за всем необходимым, брёли в свете решений очередного синода, да дрожали от того, что их могли уличить в ереси и отнять те крохи, которыми они владели. Надоело, и наступил год 1991!Николай КузнецовМой возраст значения не имеет, также как и то, что вы мне не друг, да и я вам не дружище. Вы и в коммунизме и в ленинизме видите удобное и выгодное вам, потому что в коммунизме есть то, что вам несет гибель и что мне нравится в нем. Вот вы и стараетесь замазать эту идею толстым-толстым слоем ретуши. А основа коммунизма- это создание общества равных возможностей, воспитание хорошего человека, это все люди равны и так далее. Я отлично знаю, что этого мало было в Союзе, но там хотя бы показывали это своей целью, хоть и крохотными шажками, но стремились к этому. Но даже этот мизер был костью в горле у капиталистов, да и своих приспособленцев хватало, завидующих капиталистам. Вот вы и задушили этот крохотный росток и стараетесь даже память о нем загадить, чтобы и мысли ни у кого не возникало о возврате СССР. Да даже если бы мне было лет 20, то прочитав ваши опусы про СССР и ваших единомышленников, и то бы призадумался. Если громоздят такую кучу вранья, так яростно поливают грязью, значит дело нечистое.Николай КузнецовА для меня Зюганов не авторитет, как и ваша честность. Сейчас можно какую угодно цифру найти в сети. Любой, от Горского до Навального может поковыряться пальцем в носу и выложить угодную ему цифирь. И царь оказывается святой, а большевики всех развратили и сделали стукачами. Знаете, вы мне напоминаете ту идиотку из телевизора, что ворвалась в прививочный пункт и стала всех призывать к отказу от вакцинирования. Вот и вы так же призываете к ненависти к СССР. Я знаю, что тогда хватало плохого, но много было и хорошего, которое вы боитесь как огня и ВСЕГДА старательно замалчиваете, даже никогда не упоминаете. Ведь как раз оно и страшно для вас.АХАлексей ХохловОчень грамотная статья.Альбина КолесниковаСтатья очень хорошая интересно написано и правдиво.Елена АлександровнаГреф одержимый, не здоровый маньяк. Если его не уберут, то он заведёт страну в страшное и безумное состояние! Странно, что президент и его окружение не видят в этом существе монстра, способного погубить страну. Хотя, Кудрина тоже держали долго на виду и вроде даже прислушивались, а теперь практически просто почётный пенсионер. И вроде как послали, но и не выглядит обидным. Вот бы этого немчурёнка из деревни, решающего свои амбициозные проблемы, тоже бы отодвинуть с его безумными идеями!СКСергей КНу тут главное, чтобы банк в аут не отправил...СКСергей ККак там, из известного фильма? "Держи друзей своих близко. А врагов - еще ближе". Так говорил Дон Карлеоне?Горский ВикторВидите ли, красивый миф, он и должен называться красивым мифом. НО, "Как закалялась сталь" преподносилась как исповедь истинного комсомольца-коммуниста...А по сему... не совсем ответственно, да ещё в настоящее время изучать это произведение, как реальную историю, как пропаганду личности нового человека. В СССР это практиковалось, и... закончилось 1991 г., когда СССР рухнул, но не нашлось ни одной собаки, которая рискнула своей жизнью выступить на его защиту. -https://biography-life.ru/art/1894-nikolaj-ostrovskij-zagadochnaja-biografija.html В 1917 г., народ не пичкали вымышленной пропагандой, но чтоб завалить капитализм, пришлось положить миллионы людей и за и против, и ещё миллионы после завоевания Октября, чтоб выбить память о прошлом.Владимир МеженковНу какой Джет Ли и причем тут Николай Островский с его "Как закалялсь сталь"? Греф друг Путина, а это будет поважней всех ваших прошлых авторитетов, включая Иисуса Христа.Андрей ПавловВо-во. А еще один его друг - Кудрин - за деньги Сороса создает будущую управленческую элиту: https://tsargrad.tv/investigations/rukami-detej-kudrin-gotovil-cvetnuju-revoljuciju-v-rossii_380274Андрей ПавловЦели Грефа ясно выражены в подготовленных им программах: https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2100329 ("Образование 2030") и https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2100332 ("Образование 2035"). Просмотрите, не пожалеете. Какой уж тут Островский! Какая уж тут идеология!Идеология грефов - идеология потреблятства, и вектор ей задал тогдашний министр образования Фурсенко, призывающий воспитывать не творцов, как в СССР, а квалифицированных потребителей.Yurii KolpakovПЛАНЫ НАШЕЙ И МИРОВОЙ ЭЛИТЫ Антинародная власть ставит основной целью развития общества цифровые технологии и искусственный интеллект. А где человек? А человека вообще нет в этих планах. Цифровые технологии - это всего лишь технологии, которые использует человек либо себе во вред, либо на пользу. Сейчас они используются исключительно для того, чтобы конролировать и управлять человеком, изменять его сознание, изменять его тело и внедрять всякого рода имплантаты и прочие чипы. Возьмите, например программу, национальной технологической инициативы, которую разработала Российская венчурная компания. Одно из ее направлений - это нейронет, нейротехнологии и искусственный интеллект (кстати, эту стратегию разработал Герман Греф), который предполагает реально внедрить симбиоз между компьютером и человеком с помощью мозговых имплантатов. При нем уже не оператор управляет компьютером, а, наоборот. При этом никто не отвечает за последствия такого управления! Вся ответственность размазывается по инету. Власть показала свой стратегический проект развития — это проект будущего вроде бы для нас, но без нас! Это планетарный концентрационный цифровой лагерь! P*S*: 1. Здесь ещё не сказано о уже принятой Госпрограмме по чипированию головного мозга населения в РФ, исключительно, с целью заботы о нём! 2 . Глава ВОЗ в открытую заговорил о редактировании генома человека. Руководитель Всемирной организации здравоохранения не считает это плохой идеей. РЕЗЮМЕ: ПРИ ПОЛУЖИВОТНОМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ НАШЕЙ И МИРОВОЙ ЭЛИТЫ ( С НЕНАСЫТНЫМ КОМПЛЕКСОМ ГИГАПОТРЕБЛЕНИЯ -ВОРОВСТВА МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ), РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ПЛАНОВ УНИЧТОЖИТ ВСЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, А ЖИЗНЬ, ОСТАВШЕГОСЯ В ЖИВЫХ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ, ПРЕВРАТИТ В РАБСКОЕ, СКОТСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ В ПЛАНЕТАРНОМ ЦИФРОВОМ КОНЦЛАГЕРЕ. ВОТ КАК - ТО ТАК. И НЕ ИНАЧЕ.КотищевГреф это враг!Анатолий Селивановгрефа как врага народа президент России должен в места далекие трудоустроить...................... илиАндрей ПавловИли он не враг... Но чей не враг?Жук ДобрыйПрям передёргивает от статьи. По многим моментам. Первое - религия. Ну не может образованный человек верить, ну вот не может и всё. Или образование, или вера. Даже не удивительно, сколько в стране верующих! Второе, почему о воспитании детей от третьего лица? Нет уж, воспитание детей это не заслуга (или проблема) сада, школы или вуза. Тем более не заслуга улицы. Это заслуга родителей. Что вложат, то и вырастет. Читайте детям "как закалялась..." на ночь! А третье - Греф в статье для чего??? Какие ЦЕЛИ у Грефа? Греф, он исполнитель, ему говорят, он делает... Как и вся остальная оппошиза в стране, по обе стороны баррикад. А курс стране пишут за океаном, с момента проигрыша в холодной войне. И по другому не будет. Кому нужна война?Виктория Козина (Гуща)Был такой роман у Тендрякова "Апостольская командировка", где физик-космолог открыл для себя Бога. Хреново там все кончилось, правда, но хорошо прописано, что образованные люди подходят к вере намного глубже и осмысленней, в то время, как для человека недалекого это все лишь галоши в дождь или субботние посиделки. Почитайте. Сейчас так не пишут.Виктория Козина (Гуща)Был такой роман у Тендрякова "Апостольская командировка", где физик-космолог открыл для себя Бога. Хреново там все кончилось, правда, но хорошо прописано, что образованные люди подходят к вере намного глубже и осмысленней, в то время, как для человека недалекого это все лишь галоши в дождь или субботние посиделки. Почитайте. Сейчас так не пишут.Жук ДобрыйРоман? Серьёзно? Будем науку по романа изучать или религию? Вам лучше верить, серьёзно...Виктория Козина (Гуща)Странная реакция. Между прочим, Блез Паскаль был глубоко верующим человеком, хотя ему принадлежит коронная фраза о том, что последнего протестанта надо повесить на кишках последнего католика. Д а и вообще многие светлые научные умы были верующими. Так что... Я, кстати, не изучать религию по роману предлагала, а сам роман прочесть. Не надо передергивать. А то, что коммунисты калькировали христианские заповеди, так они и не скрывали. В отличие от нынешних уродов старались прихватить хорошее везде. А армию СССР кто-то из тогдашних лидеров (Великая Отечественная) назвал самой христианнейшей из всех армий, несмотря на то, что в стране атеизм был основной государственной философией. Я, кстати, ни к одной из религий не отношусь. А вера... Как говаривали бывалые солдаты - под бомбежкой атеистов нет.Жук ДобрыйЭка вас зацепило ьлАндрей ПавловПолностью согласен. Чувствуется высокая эрудиция в отличие от оппонента.Жук ДобрыйЧто ж Вы так топите то за христианство своё? В армии СССР мусульман было никак не меньше христиан. А еще и другие религии, как без них? И тот, кто, как Вы говорите, назвал "самой христианнейшей из всех армий", чего я не видел в других источниках, был таки разжигателем межрелигиозной розни! И да, я не атеист. Но и не религиозен. Для чего была придумана религия, думаю, Вам объяснять не нужно. И куда заводит религия, когда её не сдерживают, наверное, тоже. Про "верующих умов" скажу, что они прекрасно осознают, что и зачем они делают. И если "нужно верить", они "будут верить". Как и большинство наших "правителей", вмиг уверовавших! Я абсолютно не против религий, ни одной. Так же не против верующих, во что угодно. Как я уже сказал ранее, это показатель, "лакмусовая бумажка". Важнее другое. Религия - как член. Нормально, если он у тебя есть. Хорошо, если ты им гордишься. Но не нужно доставать и размахивать им на людях. И не нужно подсовывать его моим детям. Надеюсь донёс суть...Жук ДобрыйЭрудиция назвать пару имён? Бросьте...Владимир БарышевГреф это падальщик уничтожающий все доброе, но с удовольствием подбирающий всякую падаль!петр камУже многие,ежели не вовсе дураки,понимают что такое греф,как и рыжий (фамилию не хочу упоминать).И куда старается нагнуть Россию.А что вершки,не понимают?И закрыть ему хайло не могут?Или не хотят?TAYPANГреф - фашист, тварь, мерзота и откровенный ВРАГ нашей страны и всего российского народа. Этой западенско-америкосовской ползучей гадине не место в России, его место рядом с другом Березовским. Ему и ему подобным АНАФЕМА.ВСВиктор СаукоПолностью согласен!Комментировать
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