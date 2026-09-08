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Пятый канал

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Десять человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов

Десять человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Саратов пострадали десять человек, среди них трое детей.

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