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Букмекеры считают, что у киевского «Динамо» и «Зари» нет шансов в плей-офф раундах Лиги Европы и Лиги конференций

24 августа пройдут первые матчи плей-офф раундов Лиги Европы и Лиги конференций. Украинские клубы «Динамо» Киев и «Заря» считаются аутсайдерами в своих противостояниях.

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