Сила в правде
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Сила в правде

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Дрон со скоростью птицы дошел до Ямала. Завод за 2800 км горит, а виноватых снова нет

Дрон со скоростью птицы дошел до Ямала. Завод за 2800 км горит, а виноватых снова нет

9 сентября тихоходный БПЛА дошел до Новоуренгойского завода на Ямале. 19,5 млн тонн мощности, пожар от «обломков», жертв нет.

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