Академия наук РТ на KazanForum заключит договоры для сохранения мусульманской культуры

Автор: Наталья Рыбакова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сегодня в рамках сессии «Мусульманское историко-археологическое наследие: сохранение, изучение, управление и туризм» на Международном экономическим форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани будет заключено два договора.