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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

Провальные переговоры Зеленского с Трампом не снимают вопрос о взаиморасчетах противоборствующих сторон по завершению конфликта.

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Комментарии
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Виктор Хованов
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13 час.
Виктор Хованов
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13 час.
Валерий Светлый
Как мы еще наивны! Нельзя забывать о том, что Россия теперь такая же капиталистическая страна, что и США. Поэтому на первом месте всегда будет конкуренция в вопросах собственности и распределения национального дохода. Войны только усугубляют эти проблемы.
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7 час.
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