Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

Валерий Светлый

Как мы еще наивны! Нельзя забывать о том, что Россия теперь такая же капиталистическая страна, что и США. Поэтому на первом месте всегда будет конкуренция в вопросах собственности и распределения национального дохода. Войны только усугубляют эти проблемы.