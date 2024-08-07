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Что такое ракинг? Почему этот новый фитнес-тренд так полезен для вашего здоровья

Что такое ракинг? Почему этот новый фитнес-тренд так полезен для вашего здоровья

Фото: nationalgeographic.com Ракинг, также известный как йомпинг или табинг, берет свое начало в военной подготовке, где солдаты маршируют с тяжелыми рюкзаками, чтобы развить выносливость, силу и психологическую устойчивость.

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