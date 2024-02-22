ЦИК Беларуси будет наблюдать за президентскими выборами в России

ЦИК Беларуси примет участие в наблюдении за президентскими выборами в России, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время встречи с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, руководителем Миссии наблюдателей от СНГ, сообщает БЕЛТА.
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