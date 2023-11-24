Израиль заявил, что режим прекращения огня в Газе будет коротким

После нее боевые действия продолжатся и продлятся не менее двух месяцев Прекращение огня в секторе Газа будет коротким, после него боевые действия будут продолжаться еще примерно два месяца, а возможно и больше.
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