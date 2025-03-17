Xiaomi YU7 разоблачен MIIT, добавлена новая отделка с дальностью хода 770 км

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ В Китае появилась новая комплектация Xiaomi YU7 с запасом хода 770 км, а спецификации его аккумулятора были ранее раскрыты китайским регулятором.
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