Xiaomi YU7 разоблачен MIIT, добавлена новая отделка с дальностью хода 770 км

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ В Китае появилась новая комплектация Xiaomi YU7 с запасом хода 770 км, а спецификации его аккумулятора были ранее раскрыты китайским регулятором.