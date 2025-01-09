Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Нардеп высмеял Зеленского за его заявление о том, что Трамп ждет его

Нардеп высмеял Зеленского за его заявление о том, что Трамп ждет его

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который уже несколько месяцев находится в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене, поднял на смех главу киевского режима Владимира Зеленского.

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Комментарии
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n
nyha
Жидёнка петля ЖДЁТ а не ТРАМП...
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19 час.

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