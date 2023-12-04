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Гражданочка

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  • Вовладар Даров
    А муж не пробовал заработать на комп, плохого ничего нет в хорошей вещи, если ты зарабатываешь!Неработающий муж ...
  • Виктор Белогорцев
    муж-дитятко малоеНеработающий муж ...
  • Evgenija Palette
    Сделал ВЫБОР Зачем работать, когда можно просто ИГРАТЬ... Ну, и зачем он такой МУЖ (объелся груш...)... если женщина ...Неработающий муж ...

Мать просит, чтобы дочь надела на свою свадьбу подаренное ею платье. Но покупалось платье на другую свадьбу, которая не состоялась

Мать просит, чтобы дочь надела на свою свадьбу подаренное ею платье. Но покупалось платье на другую свадьбу, которая не состоялась

Мать просит, чтобы дочь надела на свою свадьбу подаренное ею платье. Но покупалось платье на другую свадьбу, которая не состоялась— …Мне тогда только двадцать один год исполнился, я была влюблена, любимый сделал мне предложение, подарил колечко, – вздыхает двадцатисемилетняя Мария.

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